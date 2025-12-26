H-1B Visa टेंशन: अमेरिका में भारतीयों की नौकरी पर बड़ा खतरा ? भारत सरकार ने शुरू किया ‘एक्शन प्लान’

अमेरिका में भारतीय समुदाय की आबादी वर्तमान में एक ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच गई है। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों और विदेश मंत्रालय (MEA) की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 तक अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों (Indian Americans) की कुल संख्या लगभग 54 लाख (5.4 million) को पार कर गई है। यह अमेरिका की कुल जनसंख्या का करीब 1.5% से 1.6% हिस्सा है, जो इसे अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा आप्रवासी समूह और सबसे बड़ा एशियाई जातीय समूह बनाता है। इस आबादी में लगभग 32 लाख लोग वे हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है, जबकि शेष अमेरिका में जन्मे भारतवंशी हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह समुदाय न केवल संख्या में बढ़ रहा है, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी इनका बड़ा दबदबा है, जहाँ 10 में से एक डॉक्टर भारतीय है और देश के कुल टैक्स योगदान में इनकी हिस्सेदारी लगभग 5 से 6 प्रतिशत है।