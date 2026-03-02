मौसम दिखाएगा अलग अंदाज़: 2, 3, 4 और 5 मार्च को होगी भारी बारिश, होली पर इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

IMD issues Heavy Rain Alert
मानसून (Monsoon) का सीज़न 2025 में बेहतरीन रहा और इस दौरान देश में शानदार बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में तो इस दौरान इतनी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए और इस दौरान मौसम भी काफी अच्छा रहा। मानसून के बाद भी 2026 में कई राज्यों में अच्छी बारिश का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब देश में मौसम अलग अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 2, 3, 4 और 5 मार्च को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है। ऐसे में होली (Holi) पर भी जमकर बादल बरसेंगे।
हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान 2025 में शानदार बारिश देखने को मिली और 2026 में भी बारिश पर ब्रेक नहीं लगा है। राज्य में ठंड का असर भी बना हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम अलग अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि हिमाचल प्रदेश में 2, 3, 4 और 5 मार्च को कई जगह भारी बारिश होगी। होली पर भी भारी बारिश होने का अलर्ट है। इस दौरान कुछ जगह बर्फबारी की भी संभावना है।
मानसून के 2025 में देश में दस्तक देने के साथ ही केरल में बारिश का जो दौर शुरू हुआ था, वो 2026 में भी बरकरार है। राज्य में पिछले कुछ महीनों में जोरदार बारिश देखने को मिली है। अब केरल में मौसम अलग अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में 2, 3, 4 और 5 मार्च को कई जगह जमकर बादल बरसेंगे। होली पर भी जमकर बादल बरसने का अलर्ट है।
देश के कई राज्यों में मौसम अलग अंदाज़ दिखाएगा जिससे होली पर भी बारिश होगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार, माहे, कराईकल, पुडुचेरी, यनम और रायलसीमा में 2, 3, 4 और 5 मार्च को भारी बारिश होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में भी 2, 3, 4 और 5 मार्च को मौसम विभाग के अनुसार जमकर बादल बरसेंगे।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग