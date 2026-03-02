मौसम दिखाएगा अलग अंदाज़: 2, 3, 4 और 5 मार्च को होगी भारी बारिश, होली पर इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) का सीज़न 2025 में बेहतरीन रहा और इस दौरान देश में शानदार बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में तो इस दौरान इतनी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए और इस दौरान मौसम भी काफी अच्छा रहा। मानसून के बाद भी 2026 में कई राज्यों में अच्छी बारिश का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब देश में मौसम अलग अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 2, 3, 4 और 5 मार्च को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है। ऐसे में होली (Holi) पर भी जमकर बादल बरसेंगे।