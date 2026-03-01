श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश जन्म शताब्दी वर्ष, बने पत्रिका की आवाज, जीतें ढेरों उपहार

राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में पाठकों के लिए आयोजन की विशेष श्रृंखला के तहत इस ऐतिहासिक उत्सव के माध्यम से पत्रिका अपनी विचारधारा, मूल्यों और विरासत को पाठकों के साथ साझा करेगी। विभिन्न आयोजनों में सक्रिय सहभागिता करने वाले पाठकों को आकर्षक पुरस्कार जीतने का अवसर मिलेगा।