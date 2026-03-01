सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भारत में फूट पड़े शिया समुदाय के नेता, कहा- धोखे से हमारे नेता को मारा गया

Ali Khamenei Death: ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद भारत में शिया समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग ईरान के समर्थन में और इजरायल-अमेरिका के विरोध में नारे लगा रहे हैं। इसी बीच शिया समुदाय के नेता सैयद समर काजमी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब हमने कोई लीडर खोया है, लेकिन हम अपने अजीम लीडर की मौत को नहीं भूलेंगे।