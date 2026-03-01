3 या 4…आखिर कब है होली? लोगों के अलग-अलग मत; ज्योतिषाचार्य ने की असमंजस की स्थिति दूर

ज्योतिषाचार्य डॉ. विशाल लक्ष्मीकांत शुक्ला के अनुसार, 3 मार्च को सिंह राशि में चंद्र ग्रहण होने से यह 'खाली दिन' रहेगा, इसलिए रंगों की होली (धुलंडी) 4 मार्च, बुधवार को मनाई जाएगी। वहीं, कुछ अन्य पंचांग गणनाओं के अनुसार, 3 मार्च को ही धुलंडी मनाई जा सकती है, बशर्ते केवल सूखे और शुष्क रंगों का प्रयोग किया जाए। विद्वानों का तर्क है कि सूतक काल के दौरान जल का संसर्ग वर्जित होता है, लेकिन लोक परंपरा के निर्वहन के लिए गुलाल का उपयोग किया जा सकता है।