1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘जो लोग दुख मना रहे हैं…’, खामेनेई की मौत के बाद उमर अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान

Iran Supreme Leader killed: सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं ईरान में हो रहे घटनाक्रम को लेकर बहुत चिंतित हूं, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या भी शामिल है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Mar 01, 2026

Ayatollah Ali Khamenei death, Iran Supreme Leader killed, US Israel attack on Iran,

खामेनेई की मौत पर उमर अब्दुल्ला ने दी प्रतिक्रिया (Photo-IANS)

Ayatollah Ali Khamenei death: अमेरिका-इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद जम्मू कश्मीर में कई जगह शिया समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी अमेरिका और इजरायल के विरोध में नारे लगा रहे हैं और वहीं ईरान का समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो लोग दुख मना रहे हैं उन्हें शांति से दुख मनाने दिया जाए।

उन्होंने कहा कि मैं ईरान में हो रहे घटनाक्रम को लेकर बहुत चिंतित हूं, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या भी शामिल है। मैं सभी समुदायों से अपील करता हूं कि वे शांत रहें, शांति बनाए रखें और ऐसे किसी भी काम से बचें जिससे तनाव या अशांति हो।

‘पुलिस को संयम बरतना चाहिए’

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमें यह भी पक्का करना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर में जो लोग दुख मना रहे हैं, उन्हें शांति से दुख मनाने दिया जाए। पुलिस और प्रशासन को बहुत संयम बरतना चाहिए और बल या रोक लगाने वाले तरीकों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि जम्मू और कश्मीर सरकार ईरान में अभी जम्मू और कश्मीर के रहने वालों, जिसमें छात्र भी शामिल हैं, की सुरक्षा और भलाई पक्का करने के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रही है।

महबूबा ने जताया दुख

जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि आज इतिहास में एक बहुत ही दुखद और शर्मनाक मोड़ आया है, जब इजरायल और अमेरिका ईरान के प्यारे नेता अयातुल्ला अली की हत्या पर शेखी बघार रहे हैं। इससे भी ज़्यादा शर्मनाक और चौंकाने वाली बात यह है कि मुस्लिम देशों ने साफ और छिपे हुए तौर पर इसका समर्थन किया, जिन्होंने जमीर के बजाय सुविधा और फायदे को चुना।

उन्होंने कहा कि इतिहास इस बात का सबूत होगा कि किसने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और किसने ज़ालिमों की मदद की। ईरान के लोगों के साथ दुआएं। अल्लाह उन्हें ज़ुल्म और नाइंसाफी करने वाली ताकतों पर ताकत और जीत दे।

ये भी पढ़ें

सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भारत में फूट पड़े शिया समुदाय के नेता, कहा- धोखे से हमारे नेता को मारा गया
राष्ट्रीय
Ali Khamenei death, Shia protest in India, Shia community protest Lucknow, India Shia reaction on Iran, Israel US attack on Iran,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

Published on:

01 Mar 2026 12:45 pm

Hindi News / National News / ‘जो लोग दुख मना रहे हैं…’, खामेनेई की मौत के बाद उमर अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भारत में फूट पड़े शिया समुदाय के नेता, कहा- धोखे से हमारे नेता को मारा गया

Ali Khamenei death, Shia protest in India, Shia community protest Lucknow, India Shia reaction on Iran, Israel US attack on Iran,
राष्ट्रीय

Iran–Israel war: खामेनेई की मौत के बाद भारत में भी विरोध, कश्मीर में शिया समुदाय ने किया प्रदर्शन

Iran–Israel war
राष्ट्रीय

3 या 4…आखिर कब है होली? लोगों के अलग-अलग मत; ज्योतिषाचार्य ने की असमंजस की स्थिति दूर

Holi 2026
राष्ट्रीय

Bengal SIR: 62 लाख मतदाताओं के नाम कटे, 60 लाख अब भी ‘अधर’ में; सियासी गलियारों में हड़कंप

Bengal SIR
राष्ट्रीय

पटाखा फ़ैक्ट्री में अवैध निर्माण ने ली 18 की जान!

Andhra Pradesh Firecracker Factory Blast
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.