‘जो लोग दुख मना रहे हैं…’, खामेनेई की मौत के बाद उमर अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान

जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि आज इतिहास में एक बहुत ही दुखद और शर्मनाक मोड़ आया है, जब इजरायल और अमेरिका ईरान के प्यारे नेता अयातुल्ला अली की हत्या पर शेखी बघार रहे हैं। इससे भी ज़्यादा शर्मनाक और चौंकाने वाली बात यह है कि मुस्लिम देशों ने साफ और छिपे हुए तौर पर इसका समर्थन किया, जिन्होंने जमीर के बजाय सुविधा और फायदे को चुना।