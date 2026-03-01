खामेनेई की मौत पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का आया बयान, कहा- ट्रंप के खिलाफ केस चले

AIIA के अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी देश में घुसकर उसके सुप्रीम लीडर को मार देना ये मामूली चीज नहीं है। अमेरिका की दादागिरी चल रही है। अमेरिका जिस मुल्क में जो चाहता है, वो कर देता है। इससे पहले वेनेजुएला के सदर को उठा लिया। उस पर पूरी दुनिया खामोश थी, किसी ने कुछ नहीं कहा। पूरी दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका जिसे चाहेगा, जैसा चाहेगा उसे वहां मार देगा।