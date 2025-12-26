Airstrike: यमन का सऊदी अरब पर हवाई हमले का बड़ा दावा, क्या फिर भड़केगी युद्ध की चिंगारी ?

Airstrike: न्यू ईयर से पहले मिडिल ईस्ट (Middle East war updates 2025) में शांति की उम्मीदों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब (Yemen Saudi conflict news) के लड़ाकू विमानों ने उनके सीमावर्ती इलाकों पर बमबारी (Houthi airstrike claims) की है। वहीं, दूसरी ओर सऊदी अरब ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें मनगढ़ंत बताया है। इस ताज़ा विवाद ने इस इलाके में चल रहे संघर्ष विराम (Ceasefire) के प्रयासों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। यमन के अंसार अल्लाह (हूती) समूह के सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, सऊदी अरब के विमानों (Saudi air force Yemen allegations) ने उत्तरी यमन के सादा प्रांत में रिहायशी और रणनीतिक ठिकानों (Saudi Arabia Yemen border tension) को निशाना बनाया। हूतियों का कहना है कि यह हमला सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन है। उनका आरोप है कि सऊदी अरब शांति की आड़ में अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। विद्रोही गुट ने चेतावनी दी है कि यदि ये "उकसावे वाली कार्रवाई" तुरंत नहीं रुकी, तो वे इसका कड़ा जवाब देने के लिए तैयार हैं।