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ईरान के गालिबाफ का इराक दौरा क्यों अहम? ‘प्रतिरोध अब वैश्विक’ के बयान से बढ़ी हलचल

Iran-Iraq Relations: ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने इराक दौरे के दौरान कहा कि ‘प्रतिरोध अब वैश्विक हो गया है’ और क्षेत्रीय देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Aug 19, 2026

Iran Iraq Relations

ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ,photo credit: ANI

ईरानी समाचार एजेंसी 'प्रेस टीवी' की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने बुधवार को कहा कि "प्रतिरोध अब वैश्विक हो गया है।" बगदाद में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी कमांडर अबू महदी अल-मुहांदिस के स्मारक स्थल का दौरा करते हुए उन्होंने क्षेत्रीय देशों के बीच बेहतर सहयोग का आह्वान किया।

सत्य और असत्य के बीच टकराव का प्रतीक

गालिबाफ ने कहा कि जिस जगह पर सुलेमानी और अल-मुहांदिस मारे गए थे, वह जगह "सत्य और असत्य" के बीच टकराव का प्रतीक बन गई है और उन्होंने इस क्षेत्र में ISIS को हराने में दोनों कमांडरों की भूमिका की सराहना की। गालीबाफ ने कहा, "प्रतिरोध अब वैश्विक हो गया है," और कहा कि ईरान और इराक में आस्था रखने वाले लोग "सुलेमानी और अल-मुहांदिस के रास्ते" पर चलना जारी रखेंगे। उन्होंने क्षेत्र के देशों के बीच बेहतर सहयोग का भी आह्वान करते हुए कहा, "क्षेत्र के इस्लामी देशों को सहयोग की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।"

पुराने संबंधों का दिया हवाला

गालिबाफ ने कहा कि उनकी इराक यात्रा का उद्देश्य विदेशी हस्तक्षेप के बिना क्षेत्रीय देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। उन्होंने कहा, "ईरान और इराक के देशों के बीच संबंध ऐतिहासिक, गहरे और अटूट हैं।" ईरान की संसद के स्पीकर ने कहा कि तेहरान और बगदाद अपने संबंधों के आधार पर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों देशों की "किस्मत आपस में जुड़ी हुई है।" गालिबाफ एक उच्च-स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय घटनाक्रमों, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद-विरोधी उपायों और आर्थिक सहयोग पर वरिष्ठ इराकी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे।

यात्रा से पहले, गालिबाफ ने कहा कि ईरान और इराक के बीच संबंध पड़ोसी देशों के तौर पर उनके साझा अनुभवों और मुश्किल समय में एक-दूसरे के समर्थन पर आधारित हैं। उन्होंने कहा, "हमारा पड़ोस सबसे मुश्किल समय में भाईचारे, विदेशी दखल के खिलाफ प्रतिरोध और दोनों देशों की साझा किस्मत में विश्वास पर टिका है। यह सीख देने वाला अतीत हमारे भविष्य का मार्गदर्शन करेगा।" गालिबाफ ने यह भी कहा कि प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और महत्वपूर्ण कदम उठाएगा।

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Updated on:

19 Aug 2026 05:20 pm

Published on:

19 Aug 2026 05:20 pm

Hindi News / World / ईरान के गालिबाफ का इराक दौरा क्यों अहम? ‘प्रतिरोध अब वैश्विक’ के बयान से बढ़ी हलचल

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