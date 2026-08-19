ईरान के गालिबाफ का इराक दौरा क्यों अहम? ‘प्रतिरोध अब वैश्विक’ के बयान से बढ़ी हलचल

गालिबाफ ने कहा कि जिस जगह पर सुलेमानी और अल-मुहांदिस मारे गए थे, वह जगह "सत्य और असत्य" के बीच टकराव का प्रतीक बन गई है और उन्होंने इस क्षेत्र में ISIS को हराने में दोनों कमांडरों की भूमिका की सराहना की। गालीबाफ ने कहा, "प्रतिरोध अब वैश्विक हो गया है," और कहा कि ईरान और इराक में आस्था रखने वाले लोग "सुलेमानी और अल-मुहांदिस के रास्ते" पर चलना जारी रखेंगे। उन्होंने क्षेत्र के देशों के बीच बेहतर सहयोग का भी आह्वान करते हुए कहा, "क्षेत्र के इस्लामी देशों को सहयोग की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।"