ईरान की अर्थव्यवस्था पर ‘डबल अटैक’, UAE के फैसले से री-एक्सपोर्ट और डॉलर सप्लाई पर संकट

अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी और प्रतिबंधों के बीच यूएई का यह कदम ईरान की मुद्रा, बढ़ती महंगाई और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भारी दबाव डालेगा। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने ईरान की ओर से दागी गई दो बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने का दावा किया, जो समुद्री यातायात के पास गिरीं। जबकि ईरानी विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें निराधार बताया है। क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता का हवाला देते हुए यूएई ने तुरंत प्रभाव से सभी वित्तीय और व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है।