20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Trump Iran Economic War: ईरान की आर्थिक घेराबंदी तेज, ट्रंप बोले-‘लाइफलाइन’ देने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

Trump Iran Sanctions: वॉशिंगटन ने तेहरान के खिलाफ आर्थिक मोर्चा खोलते हुए अंतरराष्ट्रीय कारोबार को भी चेतावनी दे दी है। लेकिन इस ऐलान के पीछे सिर्फ प्रतिबंध नहीं, बल्कि परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज जलडमरूमध्य और ठप पड़ी बातचीत का बड़ा खेल है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Aug 20, 2026

Donald Trump Iran Economic War

Donald Trump Iran Economic War: ईरान पर ट्रंप का ‘इकोनॉमिक डी-डे’, मदद करने वाले देशों को भी भारी कीमत चुकाने की चेतावनी (फोटो सोर्स: ANI)

US Iran Tensions: ईरान के साथ महीनों से जारी टकराव अब सिर्फ मिसाइलों और सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं रहने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर ऐसा आर्थिक दबाव बनाने का ऐलान किया है, जिसे उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई बताया है। खास बात यह है कि निशाने पर केवल ईरान नहीं होगा। जो देश, बैंक, कारोबारी या संस्थाएं उसे आर्थिक सहारा देंगी, उन्हें भी अमेरिका की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

Trump Iran Economic War: ट्रंप का बड़ा ऐलान, ईरान पर आर्थिक शिकंजा और कड़ा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ईरान के खिलाफ एक नए और बेहद आक्रामक आर्थिक अभियान की घोषणा की। उन्होंने इसे “Economic D-Day” बताते हुए कहा कि अमेरिका तेहरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाएगा। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक मदद या व्यापारिक सहारा देने वाले देशों को इसके गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

ट्रंप के बयान में खास तौर पर वित्तीय संस्थानों, कारोबार और दूसरी आर्थिक गतिविधियों के जरिए ईरान को मिलने वाली मदद पर निशाना साधने का संकेत है। हालांकि, इस समय इस पूरे अभियान के हर व्यावहारिक कदम और प्रतिबंधों की विस्तृत सूची सार्वजनिक नहीं की गई है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में अमेरिकी प्रशासन की अगली घोषणाएं बेहद अहम मानी जा रही हैं।

सिर्फ ईरान नहीं, उसके आर्थिक साझेदार भी निशाने पर

इस बार अमेरिकी चेतावनी का दायरा ईरान की सीमाओं से काफी आगे जाता दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने कहा है कि जो देश तेहरान को किसी भी तरह की “लाइफलाइन” देते हैं, वे भी अमेरिकी आर्थिक कार्रवाई से बच नहीं पाएंगे। इसका असर उन देशों और कंपनियों पर पड़ सकता है जिनका ईरान के साथ तेल, वित्त, परिवहन या अन्य व्यापारिक संबंध है।

यानी आने वाले समय में ईरान के साथ कारोबार करना केवल व्यापारिक फैसला नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक जोखिम का सवाल भी बन सकता है। अमेरिकी प्रतिबंधों का दबाव बढ़ने पर विदेशी कंपनियों और बैंकों को यह तय करना पड़ सकता है कि वे ईरानी बाजार में बने रहें या अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था से जुड़े अपने हितों को प्राथमिकता दें।

ट्रंप के तेवरों में दिख रही है बातचीत नाकाम होने की झुंझलाहट

ट्रंप का ताजा बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिशें किसी निर्णायक नतीजे तक नहीं पहुंच पाई हैं। जून में बनी अंतरिम व्यवस्था की 60 दिन की समयसीमा 17 अगस्त को खत्म हो गई, लेकिन व्यापक समझौते पर सहमति नहीं बन सकी। समझौते का उद्देश्य युद्ध को रोकना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद का समाधान तलाशना था।

ट्रंप ने बातचीत का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया है। उनका कहना है कि किसी समय फिर से वार्ता हो सकती है, लेकिन अमेरिकी मांग का केंद्रीय मुद्दा वही है। ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना।

ईरान की तरफ से भी सख्त रुख

तेहरान की ओर से भी अमेरिका के दबाव के सामने झुकने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा बातचीत ठप है, जबकि ओमान की मध्यस्थता से होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन को लेकर अलग प्रयास जारी रहे हैं।

यही जलडमरूमध्य इस पूरे संकट का सबसे संवेदनशील आर्थिक केंद्र बन चुका है। दुनिया के ऊर्जा कारोबार के लिए यह एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से तेल आपूर्ति, शिपिंग लागत और वैश्विक बाजारों पर सीधा दबाव पड़ सकता है।

चीन और दूसरे कारोबारी साझेदारों पर भी नजर

ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की अमेरिकी रणनीति की सफलता इस बात पर काफी हद तक निर्भर करेगी कि तेहरान के प्रमुख कारोबारी साझेदार किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। चीन ईरान का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है, इसलिए अमेरिकी प्रतिबंधों का असर केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित रहने की संभावना नहीं है।

यदि वॉशिंगटन नए प्रतिबंधों को व्यापक रूप देता है और दूसरे देशों की कंपनियों को भी निशाना बनाता है, तो अमेरिका और उसके व्यापारिक साझेदारों के बीच नए तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में ईरान संकट वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार के लिए भी बड़ी परीक्षा बन सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Updated on:

20 Aug 2026 07:49 am

Published on:

20 Aug 2026 06:29 am

Hindi News / World / Trump Iran Economic War: ईरान की आर्थिक घेराबंदी तेज, ट्रंप बोले-‘लाइफलाइन’ देने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Russia-Ukraine War: कीव पर रूस का बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला, 5 लोगों की मौत; 23 घायल

Russia Ukraine war latest news.
विदेश

टीनेजर्स के लिए अब ‘सुरक्षित’ ChatGPT!

ChatGPT
विदेश

ब्राज़ील में मिनीबस और सेमी-ट्रक की भीषण टक्कर, 23 लोगों की मौत

Minibus-semi-truck collision in Brazil
विदेश

सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में ढही सोने की खदान, 100 से ज़्यादा मजदूरों की हुई मौत

Gold mine collapse in Central African Republic
विदेश

ईरान की अर्थव्यवस्था पर ‘डबल अटैक’, UAE के फैसले से री-एक्सपोर्ट और डॉलर सप्लाई पर संकट

UAE Trade Restrictions
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.