Trump Iran Economic War: ईरान की आर्थिक घेराबंदी तेज, ट्रंप बोले-‘लाइफलाइन’ देने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

US Iran Tensions: ईरान के साथ महीनों से जारी टकराव अब सिर्फ मिसाइलों और सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं रहने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर ऐसा आर्थिक दबाव बनाने का ऐलान किया है, जिसे उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई बताया है। खास बात यह है कि निशाने पर केवल ईरान नहीं होगा। जो देश, बैंक, कारोबारी या संस्थाएं उसे आर्थिक सहारा देंगी, उन्हें भी अमेरिका की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।