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क्या युद्ध से बदल रहा इजराइल? 3 साल में 2.70 लाख लोगों ने देश छोड़ा, सामने आई बड़ी वजह

Israel Exodus: सैन्य संघर्ष, सुरक्षा चिंता और राजनीतिक अनिश्चितता के बीच 2023 से 2025 तक करीब 2.70 लाख इजराइली नागरिक लंबे समय के लिए देश से बाहर गए।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Aug 20, 2026

Israel Security Concerns

पिछले 3 वर्ष में 2.70 लाख इजराइली नागरिकों ने देश छोड़ा, photo source@All Israel News

Israel Migration: इजराइल में लगातार चल रहे संघर्ष और गाजा में देश के नरसंहार वाले युद्ध के बीच इजराइली नागरिक देश से पलायन कर रहे हैं। राजनीतिक अनिश्चितता और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पिछले तीन वर्षों में लगभग 2.70 लाख लोगों ने इजराइल छोड़ दिया है।

Tel Aviv University के एक अध्ययन के अनुसार, 2023 से 2025 के बीच लगभग 2.70 लाख इजराइली नागरिकों ने कम से कम तीन महीने या उससे अधिक समय के लिए देश छोड़ा है। यह ऐतिहासिक रूप से देश से बाहर जाने का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

औसतन 90 हजार लोग बाहर गए

इन तीन वर्षों में औसतन हर साल करीब 90,000 लोग देश से बाहर गए, जबकि 2010 से 2019 के बीच यह औसत लगभग 60,000 प्रति वर्ष था। Israel's Central Bureau of Statistics के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट बताती है कि 2023 में 86,500 से अधिक, 2024 में लगभग 91,500 और 2025 में भी 90,222 लोग लंबे समय के लिए इजराइल से बाहर गए।

सैन्य संघर्ष ने बढ़ाई अनिश्चितता

विशेषज्ञों का मानना है कि अक्टूबर 2023 के बाद शुरू हुए लंबे सैन्य संघर्ष, क्षेत्रीय तनाव और राजनीतिक अनिश्चितता के कारण लोग देश छोड़ रहे हैं। देश छोड़कर बाहर जाने वालों में डॉक्टर, इंजीनियर, उच्च शिक्षा प्राप्त लोग और हाई-टेक उद्योग से जुड़े समृद्ध व पेशेवर लोग सबसे ज्यादा शामिल हैं। इससे देश के भविष्य के आर्थिक और सामाजिक संतुलन पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

पिछले दो वर्षों में बदला ट्रेंड

पिछले दो वर्षों में देश छोड़ने का एक बिल्कुल अलग ट्रेंड देखा गया है, जो देश छोड़ने के बारे में पहले की समझ से एक बड़ा बदलाव है। यह बदलाव 7 अक्टूबर से काफी पहले ही शुरू हो गया था, जिसकी वजह आंशिक रूप से बेंजामिन नेतन्याहू की दक्षिणपंथी सरकार और न्यायपालिका को कमजोर करने की उनकी कोशिशें थीं।

लेकिन हमास के हमले और उसके बाद गाजा में इजराइल के नरसंहार जैसे हमलों के बाद देश छोड़ने की घटनाएं अचानक और बहुत जरूरी हो गईं। अब ज्यादातर इजराइली नागरिक सिर्फ देश छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि भाग रहे हैं। वे कुछ ही दिनों की सूचना पर वन-वे टिकट खरीद रहे हैं और अक्सर उनके वापस लौटने का कोई इरादा नहीं होता।

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Updated on:

20 Aug 2026 06:19 pm

Published on:

20 Aug 2026 06:18 pm

Hindi News / World / क्या युद्ध से बदल रहा इजराइल? 3 साल में 2.70 लाख लोगों ने देश छोड़ा, सामने आई बड़ी वजह

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