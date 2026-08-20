क्या युद्ध से बदल रहा इजराइल? 3 साल में 2.70 लाख लोगों ने देश छोड़ा, सामने आई बड़ी वजह

विशेषज्ञों का मानना है कि अक्टूबर 2023 के बाद शुरू हुए लंबे सैन्य संघर्ष, क्षेत्रीय तनाव और राजनीतिक अनिश्चितता के कारण लोग देश छोड़ रहे हैं। देश छोड़कर बाहर जाने वालों में डॉक्टर, इंजीनियर, उच्च शिक्षा प्राप्त लोग और हाई-टेक उद्योग से जुड़े समृद्ध व पेशेवर लोग सबसे ज्यादा शामिल हैं। इससे देश के भविष्य के आर्थिक और सामाजिक संतुलन पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।