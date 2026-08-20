पाक सेना से सुलह करना चाहते हैं पूर्व पीएम इमरान खान, करीबी ने कहा- वह रिहा हुए तो आसिम मुनीर से नहीं भिड़ेंगे

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इमरान खान को जेल से निजी अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। अदालत ने 48 घंटे का समय दिया। इस बीच, इमरान के सहयोगी के बयान को कई विश्लेषक इसे सैन्य प्रतिष्ठान और पीटीआई के बीच तनाव कम करने की दिशा में पहला कदम मान रहे हैं।