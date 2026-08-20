मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बने बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति, भारत को लेकर क्या है उनका रुख?

फखरुल का राष्ट्रपति चुना जाना इसलिए भी खास है क्योंकि बांग्लादेश में 35 साल बाद राष्ट्रपति चुनाव में एक से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में थे। संसद में हुए मतदान में फखरुल को 255 और ओली अहमद को 88 वोट मिले। इस चुनाव के साथ बांग्लादेश की राजनीति में फखरुल की भूमिका भी बदल गई है। लंबे समय तक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के संगठनात्मक चेहरे के तौर पर काम करने के बाद अब वह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों में से एक पर पहुंच गए हैं।