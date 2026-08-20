कोलंबिया में सोने की खदान में लैंडस्लाइड, 13 मजदूरों की मौत

सोने की जिस खदान में लैंडस्लाइड की वजह से हादसा हुआ, वो अवैध रूप से चल रही बिना लाइसेंस वाली कलात्मक (आर्टिसनल) खदान थी। नारीनो विभाग के सरकारी सचिव फ्रेडी गेमेज़ ने बताया कि खदान में चल रही गतिविधियों के कारण यह हादसा हुआ। राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई (UNGRD) के निदेशक गैब्रियल ओकान्या ने भी इसकी पुष्टि की। क्षेत्र के निवासियों के अनुसार हर दिन करीब 50 लोग इस खदान में सोना निकालने का काम करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोलंबिया में अवैध खनन सामान्य है। देश में अनुमानित 2 से 4 लाख लोग इस तरह के कलात्मक खनन से जुड़े हैं, क्योंकि कई परिवारों की आजीविका इसी पर निर्भर करती है। सुरक्षा मानकों और सरकारी निगरानी के अभाव में ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं।