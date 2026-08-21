Peru Earthquake: पेरू में 6.7 तीव्रता के भूकंप से कांप उठी धरती

पेरू में 31 मई 1970 को सबसे विनाशकारी भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.9 थी और इसकी गहराई 45 किलोमीटर थी। इस भूकंप की वजह से 66,794–70,000 लोगों की मौत हुई थी। करीब 50,000 लोग इस भूकंप की वजह से घायल हो गए थे। कई हज़ार लोग भूकंप की वजह से बेघर हो गए थे। ज़्यादातर मौतें भूकंप के झटले से नहीं, बल्कि माउंट हुआस्कारन (पेरू की सबसे ऊंची चोटी) के उत्तरी हिस्से में भूकंप की वजह से हुए मलबे के भयानक बहाव, जिसे 'अलुवियोन' कहा जाता है, से हुईं। बर्फ़, चट्टान और बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा (जो 50–80 मिलियन क्यूबिक मीटर था) 300–335 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहाड़ से नीचे गिरा और कुछ ही मिनटों में युंगाय और रानराहिरका कस्बों को कई मीटर कीचड़, बर्फ़, बड़े पत्थरों और मलबे के नीचे दबा दिया। भूकंप के केंद्र के पास के तटीय शहरों में कच्ची ईंटों से बनी इमारतों और नरम मिट्टी के कारण बड़ी संख्या में इमारतें ढह गईं, जिससे मरने वालों की संख्या में और इज़ाफा हुआ।