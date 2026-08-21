वेस्ट बैंक के दो टुकड़े? चुनाव से ठीक पहले बेंजामिन नेतन्याहू सरकार का ‘मास्टरस्ट्रोक’, E1 प्लान से दुनिया में हड़कंप

E1 इलाका पूर्वी यरुशलम और इजरायली बस्ती माले अदुमीम के बीच करीब 12 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस इलाके में इजरायल के निर्माण की योजना लंबे समय से विवादों में रही है। अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण इजरायल कई सालों तक यहां बड़े स्तर पर निर्माण करने से बचता रहा। अब इजरायली सरकार ने पहले से मंजूर 3,401 घरों में से 1,234 घरों के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया है। इसकी बोली लगाने की आखिरी तारीख चुनाव से कुछ दिन पहले रखी गई है। ऐसे में अगर टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो भविष्य में बनने वाली सरकार के लिए इस योजना को रोकना मुश्किल हो सकता है।