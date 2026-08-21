अदियाला जेल से इस्लामाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में इमरान खान को किया शिफ्ट, छावनी में तब्दील हुआ इलाका

न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (PTI) ने बताया कि पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गुरुवार आधी रात के बाद मेडिकल जांच के लिए अदियाला जेल से इस्लामाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल तब ले जाया गया, जब संसदीय मामलों के मंत्री तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन करेगी। जिसमें अधिकारियों से उनकी मेडिकल जांच की सुविधा देने को कहा गया था। PTI ने कहा कि यह कदम इस हफ्ते की शुरुआत में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया, लेकिन पार्टी ने और जानकारी नहीं दी।