Kolkata Hotel Fire: कोलकाता में होटल भीषण अग्निकांड को लेकर खुलासा, होटल में ठहरे अमीरुल ने बयां किया हादसे का भयानक मंजर

Kolkata Hotel Fire: कोलकाता। कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित सिखा इन होटल में बुधवार तड़के लगी भीषण आग में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पांच मंजिला इस इमारत की दूसरी मंजिल पर रात करीब 2 बजे अचानक आग भड़की, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के समय होटल में सो रहे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सूचना पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और सीढ़ियों की मदद से 22 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।