जम्मू-कश्मीर पहुंच रहे अमेरिकी राजदूत, सीएम उमर अब्दुल्ला ने दौरे से पहले कहा- आंतरिक मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होगा

उमर अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि क्षेत्र की स्थिति पर जरूर चर्चा होगी। लेकिन राज्य के अंदरूनी मुद्दे जैसे कानून व्यवस्था, विकास योजनाएं या राजनीतिक मामले अमेरिकी राजदूत के सामने नहीं रखे जाएंगे। उनका तर्क सीधा है। ये विषय दिल्ली के हाथ में हैं। कोई भी राज्य सरकार विदेशी प्रतिनिधि से ऐसे मामलों पर बात करके अपनी सीमा पार नहीं कर सकती।