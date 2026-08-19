वामपंथी और CJP के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकेंगे तमिलनाडु के छात्र! विजय सरकार के सख्त निर्देश पर बरसे सौरव दास

Students Protest Tamil Nadu: तमिलनाडु की विजय सरकार ने स्कूल-कॉलेजों के छात्रों और युवाओं को वामपंथी दलों और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शनों में शामिल होने से रोकने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इसे लेकर शिक्षा विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन को आपस में मिलकर काम करने को कहा है। कॉलेजिएट शिक्षा विभाग की ओर से 17 अगस्त को जारी पत्र में सरकारी कला एवं विज्ञान कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के साथ-साथ पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों से समन्वय करें। उधर, तमिलनाडु सरकार के फैसले पर CJP प्रवक्ता सौरव दास ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे वापस लिए जाने की मांग की है।