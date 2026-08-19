Jharkhand: JSSC-CGL परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, हेमंत सोरेन सरकार को दी कोर्ट जाने की चेतावनी

इसको लेकर एक प्रदर्शनकारी ने कहा, 'यह प्राकृतिक न्याय नहीं है। हमें जांच के कटघरे में खड़ा करें; इसे हमारे सामने साबित करें। आप हमें इस तरह नहीं हटा सकते। यह पूरी तरह से 'मनमाना आदेश' है। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हम अदालत जाएंगे। हम अपनी नौकरी वापस पाने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे। हमें ये नौकरियां 'खैरात' में नहीं मिली हैं; हमें ये कोर्ट के आदेश के जरिए मिली हैं। हममें से कुछ ने अपनी दूसरी नौकरियां छोड़ दीं, कुछ अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए नहीं जा सके क्योंकि उनके पास यह नौकरी थी। हम इस फैसले के आधार पर आए थे कि अगर हम पाक-साफ हैं, तो हम बने रहेंगे। आप सभी को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते।'