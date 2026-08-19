19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Tamil Nadu Vijay Government : तमिलनाडु की विजय सरकार का यू-टर्न, कॉलेज छात्रों के आंदोलन पर पाबंदी का आदेश वापस

Tamil Nadu Government : तमिलनाडु की विजय सरकार ने कॉलेज छात्रों के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने पर रोक लगाने वाला विवादित आदेश बढ़ते विरोध के बीच वापस ले लिया। 17 अगस्त को जारी सर्कुलर को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Aug 19, 2026

Vijay in TN assembly

सीएम विजय (Photo - ANI)

Tamil Nadu College Student Protests Update : चेन्नई। छात्रों के विरोध प्रदर्शनों पर रोक के विवादित आदेश को तमिलनाडु की विजय सरकार ने बुधवार को वापस ले लिया है। इस संबंध में स्कूल और उच्च शिक्षा विभागों को पहले निर्देश जारी किए गए थे, जिनका राजनीतिक गलियारों में कड़ा विरोध हो रहा था। कॉलेज शिक्षा संयुक्त निदेशक सिंथिया सेल्वी पी. की ओर से जारी नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में 17 अगस्त को जारी किया गया पिछला सर्कुलर तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। यह नया आदेश राज्यभर के सभी सरकारी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेजों के प्राचार्यों (प्रिंसिपल्स) को भेज दिया गया है।

आदेश और उसकी वापसी

सरकार की ओर से 14 अगस्त को एक निर्देश जारी किया गया था, जिसमें अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया था कि स्कूली और कॉलेज के छात्र वाम दलों और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित प्रदर्शनों व आंदोलनों में शामिल न हों। इस पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आने के बाद, 17 अगस्त को कॉलेज शिक्षा आयुक्त द्वारा एक पत्र जारी कर सरकारी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश दिया गया कि वे इस मामले में स्कूली शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करें ताकि छात्र ऐसे आयोजनों से दूर रहें।

'अति आवश्यक' मार्क किए गए इस कम्युनिकेशन में कॉलेजों से की गई कार्रवाई का विवरण तुरंत निदेशालय को भेजने को कहा गया था। हालांकि, बढ़ते विरोध के चलते बुधवार को इस विवादित आदेश को वापस ले लिया गया।

CJP ने बताया गैर संवैधानिक कदम

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने तमिलनाडु सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए इसे गैर संवैधानिक बताया। उन्होंने विजय सरकार से फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की थी। इस संबंध में सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने कहा था कि कोई भी सरकार किसी व्यक्ति के विरोध पर रोक नहीं लगा सकती है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोगों का अधिकार है।

‘वंदे मातरम्’ विवाद में कांग्रेस पर भाजपा का हमला, सीआर केशवन बोले- सोनिया गांधी मांगें माफी

ये भी पढ़ें
Vande Mataram Controversy

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Aug 2026 02:50 pm

Published on:

19 Aug 2026 01:30 pm

Hindi News / National News / Tamil Nadu Vijay Government : तमिलनाडु की विजय सरकार का यू-टर्न, कॉलेज छात्रों के आंदोलन पर पाबंदी का आदेश वापस

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राजभवन मार्च पर वाटर कैनन चलने पर भड़कीं मीसा भारती, बोलीं- ये छोटी बात है, कल ये सरकार बंदूकें भी चलवा देगी

rjd raj bhavan march
पटना

Nalanda Mid Day Meal: नालंदा में मिड-डे मील की बड़ी लापरवाही: नमक समझकर खाने में मिलाया गया डिटर्जेंट, चावल खाते ही 40 बच्चों की बिगड़ी तबीयत

Bihar School Detergent in Food
राष्ट्रीय

कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की पीएम मोदी से क्यों की तुलना? जानें वजह

Arvind Kejriwal Narendra Modi Congress
राष्ट्रीय

खाड़ी देशों को ईरान की खुली धमकी, कहा- अमेरिका का साथ दिया तो बड़ा नुकसान होगा, UAE ने सख्त एक्शन से दिया करारा जवाब

Iran President India Visit news
राष्ट्रीय

पटना में ‘डमी AK-47’ लेकर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, तेजस्वी यादव ने राजभवन तक निकाला मार्च

RJD Raj Bhawan March, Patna Student Protest
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.