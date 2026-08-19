PM Modi Abuse: सोशल मीडिया पर PM के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा

Prime Minister Abusive Language Case: सोशल मीडिया पर राजनीतिक आलोचना करना लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, लेकिन भाषा की मर्यादा टूटने पर कानून की कार्रवाई का रास्ता भी खुल सकता है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़े मामलों को रद्द करने से इनकार करते हुए इसी फर्क को रेखांकित किया है। अदालत ने साफ किया कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली कथित अभद्र भाषा को एक ही नजर से नहीं देखा जा सकता।