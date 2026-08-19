खाड़ी देशों को ईरान की खुली धमकी, कहा- अमेरिका का साथ दिया तो बड़ा नुकसान होगा, UAE ने सख्त एक्शन से दिया करारा जवाब

यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब क्षेत्र में तनाव पहले से ही काफी ज्यादा है। ईरान लंबे समय से अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को लेकर नाराज रहा है। खाड़ी देशों के साथ उसके रिश्ते भी उतार-चढ़ाव वाले रहे हैं। कई देशों में अमेरिकी ठिकाने हैं और वहां से सैन्य कार्रवाई होती रहती है।