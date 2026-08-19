कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की पीएम मोदी से क्यों की तुलना? जानें वजह

वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया है कि Meta ने बाद में माना कि पांच में से चार फेसबुक पेज गलती से हटाए गए थे। इसके बाद इन पेजों को बहाल कर दिया गया। पत्रकारों ने पेज हटाए जाने के खिलाफ अपील भी की थी। कुछ पत्रकारों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का भी रुख किया। हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब पुलिस की कानूनी मांग के बाद एक फेसबुक पेज अब भी उपलब्ध नहीं है।