Nalanda Mid Day Meal: नालंदा में मिड-डे मील की बड़ी लापरवाही: नमक समझकर खाने में मिलाया गया डिटर्जेंट, चावल खाते ही 40 बच्चों की बिगड़ी तबीयत

Bihar School Detergent in Food: बिहार के नालंदा जिले से स्कूल में बच्चों को परोसे जाने वाले मिड-डे मील की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है। मंगलवार को परासी मध्य विद्यालय में भोजन करने के बाद कई बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। शुरुआती जानकारी में सामने आया कि खाने में नमक की जगह गलती से डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया गया था। बच्चों ने स्वाद में गड़बड़ी महसूस की, लेकिन तब तक कई छात्र भोजन खा चुके थे। घटना के बाद स्कूल से अस्पताल तक अफरा-तफरी मच गई।