Patna Raj Bhavan March: वाटर कैनन चलने पर भड़कीं मीसा भारती, बोलीं- ये छोटी बात है, कल ये सरकार बंदूकें भी चलवा देगी

RJD Raj Bhavan March: बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर बुधवार को राजभवन तक एक मार्च निकाला, जो हिंसक हो गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी के हज़ारों कार्यकर्ता पटना में जेपी गोलंबर से राजभवन की ओर पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़े। जब मार्च डाकबंगला क्रॉसिंग से आगे बढ़कर इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचा, तो पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। बैरिकेड तोड़े जाने के बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने तेजस्वी यादव और मीसा भारती समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया।