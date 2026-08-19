Patna Raj Bhavan March: वाटर कैनन चलने पर भड़कीं मीसा भारती, बोलीं- ये छोटी बात है, कल ये सरकार बंदूकें भी चलवा देगी

वाटर कैनन के इस्तेमाल पर भड़कीं मीसा भारती (फोटो- वीडियो ग्रैब)
RJD Raj Bhavan March: बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर बुधवार को राजभवन तक एक मार्च निकाला, जो हिंसक हो गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी के हज़ारों कार्यकर्ता पटना में जेपी गोलंबर से राजभवन की ओर पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़े। जब मार्च डाकबंगला क्रॉसिंग से आगे बढ़कर इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचा, तो पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। बैरिकेड तोड़े जाने के बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने तेजस्वी यादव और मीसा भारती समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया।
मार्च के दौरान RJD सांसद मीसा भारती ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के छात्र अपने अधिकारों के लिए जेल जाने को पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक सिवान के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) को सस्पेंड नहीं किया जाता और उन पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक न तो छात्र और न ही राष्ट्रीय जनता दल सांस लेगी।
छात्रों पर वॉटर कैनन के इस्तेमाल को लेकर मीसा भारती ने कहा कि वॉटर कैनन का इस्तेमाल तो बहुत छोटी सी बात है। जिस तरह से सरकार छात्रों और नौजवानों की आवाज दबा रही है, क्या पता अगले कुछ दिनों में यह बिहार सरकार प्रदर्शनकारियों पर बंदूकों का भी इस्तेमाल करवा दे।
जब तेजस्वी यादव को पुलिस हिरासत में लिया जा रहा था, तो बड़ी संख्या में आक्रोशित RJD समर्थक पुलिस की गाड़ी की छत पर चढ़ गए और नारे लगाने लगे। वहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता और छात्रों द्वारा दिखाए गए एकजुटता से सरकार घबरा गई है। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार हमेशा के लिए नहीं रहती और सत्ता में बैठे लोगों को आखिरकार जनता की ताकत के आगे झुकना ही पड़ता है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि वे छात्रों और युवाओं के अधिकारों के लिए तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे। पेपर लीक रोकना, परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना उनकी मुख्य मांगें हैं। उन्होंने घोषणा की कि वे जेल जाने या लाठीचार्ज की संभावना से डरेंगे नहीं और यह संघर्ष अंत तक जारी रहेगा।
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