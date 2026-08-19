‘युवाओं से डर गई है सरकार!’ तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, बोले- सत्ता का घमंड हमेशा नहीं रहता

तेजस्वी यादव की हिरासत के बाद बिहार में छात्रों के मुद्दे पर सियासी माहौल और गर्म हो गया है। RJD इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं, तेजस्वी का 'सरकार युवाओं और जनता से डर गई है' वाला बयान अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।