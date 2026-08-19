‘युवाओं से डर गई है सरकार!’ तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, बोले- सत्ता का घमंड हमेशा नहीं रहता

पटना में छात्रों के मुद्दे पर मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए तेजस्वी यादव ने सरकार पर बोला हमला। (फोटो सोर्स-IANS)
Bihar News: बिहार में छात्रों के मुद्दे को लेकर RJD का प्रदर्शन तेज हो गया है। पटना में लोक भवन की ओर मार्च कर रहे RJD नेता तेजस्वी यादव और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस की कार्रवाई से पहले तेजस्वी ने मीडिया से बात की और सरकार पर जमकर निशाना साधा।
तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार युवाओं और आम लोगों से डर गई है। उन्होंने दावा किया कि वे लोग शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे और उनके हाथ में तिरंगा था। इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया।
मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार युवाओं और जनता से डर गई है। कोई भी सरकार हमेशा नहीं रहती। हर सरकार को एक दिन जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि छात्रों के मुद्दे पर वह अपनी आवाज उठाते रहेंगे। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि इस लड़ाई में उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है।
तेजस्वी यादव और RJD के कार्यकर्ता छात्रों से जुड़े मुद्दे को लेकर पटना में लोक भवन की तरफ पैदल मार्च कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तिरंगा भी था। तेजस्वी के मुताबिक, उनका मकसद सरकार तक छात्रों की बात पहुंचाना था। हालांकि, मार्च को पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके बाद तेजस्वी यादव समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया।
हिरासत में लिए जाने से ठीक पहले तेजस्वी ने कहा कि सत्ता हमेशा किसी एक सरकार के पास नहीं रहती। उन्होंने कहा कि हर सरकार को एक दिन जनता के बीच जाना पड़ता है। RJD नेता ने कहा कि युवाओं और छात्रों के मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि इस प्रदर्शन को अलग-अलग वर्गों के लोगों का समर्थन मिल रहा है।
तेजस्वी यादव की हिरासत के बाद बिहार में छात्रों के मुद्दे पर सियासी माहौल और गर्म हो गया है। RJD इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं, तेजस्वी का 'सरकार युवाओं और जनता से डर गई है' वाला बयान अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।
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