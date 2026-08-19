19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

पटना

‘युवाओं से डर गई है सरकार!’ तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, बोले- सत्ता का घमंड हमेशा नहीं रहता

Tejashwi Yadav Latest Statement:पटना में छात्रों के मुद्दे को लेकर लोक भवन की ओर मार्च कर रहे तेजस्वी यादव और RJD कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले तेजस्वी ने कहा कि सरकार युवाओं और जनता से डर गई है।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Imran Sheikh

Aug 19, 2026

tejashwi yadav

पटना में छात्रों के मुद्दे पर मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए तेजस्वी यादव ने ​सरकार पर बोला हमला। (फोटो सोर्स-IANS)

Bihar News: बिहार में छात्रों के मुद्दे को लेकर RJD का प्रदर्शन तेज हो गया है। पटना में लोक भवन की ओर मार्च कर रहे RJD नेता तेजस्वी यादव और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस की कार्रवाई से पहले तेजस्वी ने मीडिया से बात की और सरकार पर जमकर निशाना साधा।

तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार युवाओं और आम लोगों से डर गई है। उन्होंने दावा किया कि वे लोग शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे और उनके हाथ में तिरंगा था। इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया।

हिरासत से पहले क्या बोले तेजस्वी?

मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार युवाओं और जनता से डर गई है। कोई भी सरकार हमेशा नहीं रहती। हर सरकार को एक दिन जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि छात्रों के मुद्दे पर वह अपनी आवाज उठाते रहेंगे। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि इस लड़ाई में उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है।

तिरंगा लेकर निकाला था मार्च

तेजस्वी यादव और RJD के कार्यकर्ता छात्रों से जुड़े मुद्दे को लेकर पटना में लोक भवन की तरफ पैदल मार्च कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तिरंगा भी था। तेजस्वी के मुताबिक, उनका मकसद सरकार तक छात्रों की बात पहुंचाना था। हालांकि, मार्च को पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके बाद तेजस्वी यादव समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया।

सरकार पर तेजस्वी का सीधा हमला

हिरासत में लिए जाने से ठीक पहले तेजस्वी ने कहा कि सत्ता हमेशा किसी एक सरकार के पास नहीं रहती। उन्होंने कहा कि हर सरकार को एक दिन जनता के बीच जाना पड़ता है। RJD नेता ने कहा कि युवाओं और छात्रों के मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि इस प्रदर्शन को अलग-अलग वर्गों के लोगों का समर्थन मिल रहा है।

प्रदर्शन के बाद बढ़ी सियासी हलचल

तेजस्वी यादव की हिरासत के बाद बिहार में छात्रों के मुद्दे पर सियासी माहौल और गर्म हो गया है। RJD इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं, तेजस्वी का 'सरकार युवाओं और जनता से डर गई है' वाला बयान अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।

पटना में आरजेडी के ‘राजभवन मार्च’ पर बड़ा बवाल: तेजस्वी यादव हिरासत में, उग्र समर्थकों ने घेरी पुलिस बस

ये भी पढ़ें
Tejashwi Yadav arrest news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Updated on:

19 Aug 2026 02:42 pm

Published on:

19 Aug 2026 02:41 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘युवाओं से डर गई है सरकार!’ तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, बोले- सत्ता का घमंड हमेशा नहीं रहता

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजभवन मार्च पर वाटर कैनन चलने पर भड़कीं मीसा भारती, बोलीं- ये छोटी बात है, कल ये सरकार बंदूकें भी चलवा देगी

rjd raj bhavan march
पटना

Nalanda Mid Day Meal: नालंदा में मिड-डे मील की बड़ी लापरवाही: नमक समझकर खाने में मिलाया गया डिटर्जेंट, चावल खाते ही 40 बच्चों की बिगड़ी तबीयत

Bihar School Detergent in Food
राष्ट्रीय

पटना में आरजेडी के ‘राजभवन मार्च’ पर बड़ा बवाल: तेजस्वी यादव हिरासत में, उग्र समर्थकों ने घेरी पुलिस बस

Tejashwi Yadav arrest news
पटना

पटना में ‘डमी AK-47’ लेकर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, तेजस्वी यादव ने राजभवन तक निकाला मार्च

RJD Raj Bhawan March, Patna Student Protest
पटना

पटना की समस्या लेकर DGP से मिले प्रशांत किशोर, बोले- 3 साल के फ्यूचरिस्टिक प्लान पर बनी सहमति

Prashant Kishor news
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.