पटना में आरजेडी के ‘राजभवन मार्च’ पर बड़ा बवाल: तेजस्वी यादव हिरासत में, उग्र समर्थकों ने घेरी पुलिस बस

बता दें कि हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस तेजस्वी यादव को एक बस में लेकर जा रही थी। इसी दौरान RJD कार्यकर्ताओं ने बस को घेर लिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कुछ कार्यकर्ता बस की छत पर चढ़ गए, जबकि कुछ ने उसके पहियों की हवा निकाल दी, जिससे बस आगे नहीं बढ़ सकी। तेजस्वी के मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की और झड़प की स्थिति भी बनी। आरोप है कि कुछ RJD कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों की ओर पानी की बोतलें भी फेंकीं। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं के कपड़े फटने की भी जानकारी सामने आई।