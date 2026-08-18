‘संसद में कहा गोली नहीं चली, सुप्रीम कोर्ट में स्वीकारी फायरिंग’, राजभवन मार्च से पहले सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव

Tejashwi Yadav Raj Bhavan March: भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस फायरिंग को लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 19 अगस्त को होने वाले राजद के 'राजभवन मार्च' से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार और गृह विभाग पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक के खिलाफ विरोध कर रहे निहत्थे छात्रों पर AK-47 जैसे घातक हथियारों से गोली चलाई गई। केंद्र और राज्य सरकारों पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा।