18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

बिहार छात्र आंदोलन में AK-47 से फायरिंग के बाद सीवान SP पर गिरी गाज, बिहार सरकार ने पूरन कुमार झा को हटाया

बिहार के सीवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग के मामले में SP पूरन कुमार झा को पद से हटा दिया गया है। कांस्टेबल पहले ही सस्पेंड हो चुका है।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Rahul Yadav

Aug 18, 2026

Siwan SP Puran Kumar Jha, Puran Kumar Jha Removed, Bihar Student Protest, Siwan Student Protest, AK-47 Firing Siwan, Siwan AK-47 Firing, Bihar Police Action, Siwan SP Transfer,

प्रदर्शन के दौरान चली थीं AK-47 से चार गोलियां (फोटो - एक्स/@vani_mehrotra)

Siwan SP Puran Kumar Jha Removed AK 47 Firing Student Protest: बिहार के सीवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तरफ से AK-47 से फायरिंग के विवाद में राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सीवान के एसपी पूरन कुमार झा को उनके पद से हटा दिया गया है। उन्हें नई पोस्टिंग के लिए वेटिंग में रखा गया है। यह कार्रवाई 25 जुलाई को जेपी चौक के पास हुए AK-47 फायरिंग मामले के बाद हुई है।

इस मामले में फायरिंग करने वाले कांस्टेबल अभिषेक कुमार को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। वहीं, घटना के समय सीवान में तैनात रहे अन्य पुलिस अधिकारियों को अभी नई पोस्टिंग नहीं दी गई है।

प्रदर्शन के दौरान चली थीं AK-47 से चार गोलियां

बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में बताया है कि प्रदर्शनकारियों के बीच घिरने के बाद कांस्टेबल अभिषेक कुमार ने अपनी AK-47 से चार राउंड फायर किए थे। सरकार का कहना है कि कांस्टेबल भीड़ में फंस गया था और खुद को वहां से निकालने की कोशिश में उसने हवा में गोलियां चलाईं। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इन चार गोलियों से किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है।

25 जुलाई को जेपी चौक के पास हुई थी घटना

सरकार के मुताबिक, यह घटना 25 जुलाई को सीवान के जेपी चौक के पास हुई थी। उस समय छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान कांस्टेबल अभिषेक कुमार कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों के बीच घिर गया। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भीड़ में फंसने के बाद कांस्टेबल ने स्थिति से निपटने के लिए AK-47 से हवा में चार गोलियां चलाईं।

कांस्टेबल पहले ही हो चुका है सस्पेंड

AK-47 से फायरिंग करने वाले कांस्टेबल अभिषेक कुमार को घटना के बाद निलंबित कर दिया गया था। अब सीवान के एसपी पूरन कुमार झा को भी उनके पद से हटाया गया है। सरकार ने अभी उन्हें किसी नए पद पर तैनात नहीं किया है। घटना के समय सीवान में जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ अन्य अधिकारियों को भी फिलहाल नई पोस्टिंग नहीं दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई

यह मामला प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई से जुड़ा है। दिल्ली में CJP के नेतृत्व में हुए आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं।

इसी मामले की सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने सीवान की घटना को लेकर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। सरकार ने अपने हलफनामे में AK-47 से फायरिंग की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कांस्टेबल भीड़ में फंस गया था और उसने हवा में चार राउंड फायर किए थे।

‘शराब पीकर स्कूल आता था प्रिंसिपल’, विरोध के बाद हटाया गया, अब 2 नए शिक्षकों की मांग पर अड़े अभिजीत दीपके

ये भी पढ़ें
Abhijeet Dipke, CJP Abhijeet Dipke, School Thik Karo Campaign, CJP School Thik Karo, Hingoli School News, Maharashtra School News, Hingoli Government School, Government School Maharashtra, CJP News, Abhijeet Dipke School Campaign,

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Aug 2026 04:41 pm

Published on:

18 Aug 2026 04:41 pm

Hindi News / National News / बिहार छात्र आंदोलन में AK-47 से फायरिंग के बाद सीवान SP पर गिरी गाज, बिहार सरकार ने पूरन कुमार झा को हटाया

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मणिपुर हिंसा के बीच नई टेंशन, NRC लागू करने की मांग पर उबली इम्फाल घाटी, जानिए क्यों बंद की गई सड़कें

Manipur Ethnic Violence
राष्ट्रीय

बिहार में 32,388 शिक्षक पदों पर बंपर भर्ती, BPSC ने जारी किया TRE-4 का नोटिफिकेशन, 1 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन

BPSC Teacher Recruitment 2026, Bihar Teacher Vacancy 2026, BPSC TRE 4, TRE 4 Recruitment 2026, Bihar TRE 4 Notification, BPSC Teacher Vacancy, Bihar Teacher Recruitment, BPSC TRE 4 Notification 2026,
राष्ट्रीय

JSSC-JPSC Protest: 14 एग्जाम कैंसिल होने के बाद देवेंद्र नाथ महतो की बड़ी मांग, कहा- भविष्य में पेपर लीक नहीं होना चाहिए

JSSC-JPSC Protest
राष्ट्रीय

मणिपुर में चार महिलाओं समेत 46 उग्रवादियों ने सरेंडर किया, 20 हथियार सौंपे, सरकार क्या दे रही हैं सुविधाएं?

Manipur Chief Minister Khemchand Singh (Photo: IANS)
राष्ट्रीय

Surajpur News: अपर कलेक्टर ने प्लेसमेंट सुपरवाइजर को लात-मुक्कों से मारा, कहा- गड्ढा खोदकर यहीं गाड़ दूंगा! देखें Video

Surajpur Additional collector Beaten Placement Supervisor
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.