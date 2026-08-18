बिहार छात्र आंदोलन में AK-47 से फायरिंग के बाद सीवान SP पर गिरी गाज, बिहार सरकार ने पूरन कुमार झा को हटाया

Siwan SP Puran Kumar Jha Removed AK 47 Firing Student Protest: बिहार के सीवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तरफ से AK-47 से फायरिंग के विवाद में राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सीवान के एसपी पूरन कुमार झा को उनके पद से हटा दिया गया है। उन्हें नई पोस्टिंग के लिए वेटिंग में रखा गया है। यह कार्रवाई 25 जुलाई को जेपी चौक के पास हुए AK-47 फायरिंग मामले के बाद हुई है।