बिहार छात्र आंदोलन में AK-47 से फायरिंग के बाद सीवान SP पर गिरी गाज, बिहार सरकार ने पूरन कुमार झा को हटाया

प्रदर्शन के दौरान चली थीं AK-47 से चार गोलियां (फोटो - एक्स/@vani_mehrotra)
Siwan SP Puran Kumar Jha Removed AK 47 Firing Student Protest: बिहार के सीवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तरफ से AK-47 से फायरिंग के विवाद में राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सीवान के एसपी पूरन कुमार झा को उनके पद से हटा दिया गया है। उन्हें नई पोस्टिंग के लिए वेटिंग में रखा गया है। यह कार्रवाई 25 जुलाई को जेपी चौक के पास हुए AK-47 फायरिंग मामले के बाद हुई है।
इस मामले में फायरिंग करने वाले कांस्टेबल अभिषेक कुमार को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। वहीं, घटना के समय सीवान में तैनात रहे अन्य पुलिस अधिकारियों को अभी नई पोस्टिंग नहीं दी गई है।
बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में बताया है कि प्रदर्शनकारियों के बीच घिरने के बाद कांस्टेबल अभिषेक कुमार ने अपनी AK-47 से चार राउंड फायर किए थे। सरकार का कहना है कि कांस्टेबल भीड़ में फंस गया था और खुद को वहां से निकालने की कोशिश में उसने हवा में गोलियां चलाईं। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इन चार गोलियों से किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है।
सरकार के मुताबिक, यह घटना 25 जुलाई को सीवान के जेपी चौक के पास हुई थी। उस समय छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान कांस्टेबल अभिषेक कुमार कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों के बीच घिर गया। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भीड़ में फंसने के बाद कांस्टेबल ने स्थिति से निपटने के लिए AK-47 से हवा में चार गोलियां चलाईं।
AK-47 से फायरिंग करने वाले कांस्टेबल अभिषेक कुमार को घटना के बाद निलंबित कर दिया गया था। अब सीवान के एसपी पूरन कुमार झा को भी उनके पद से हटाया गया है। सरकार ने अभी उन्हें किसी नए पद पर तैनात नहीं किया है। घटना के समय सीवान में जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ अन्य अधिकारियों को भी फिलहाल नई पोस्टिंग नहीं दी गई है।
यह मामला प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई से जुड़ा है। दिल्ली में CJP के नेतृत्व में हुए आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं।
इसी मामले की सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने सीवान की घटना को लेकर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। सरकार ने अपने हलफनामे में AK-47 से फायरिंग की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कांस्टेबल भीड़ में फंस गया था और उसने हवा में चार राउंड फायर किए थे।
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