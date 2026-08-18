‘शराब पीकर स्कूल आता था प्रिंसिपल’, विरोध के बाद हटाया गया, अब 2 नए शिक्षकों की मांग पर अड़े अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके ने कहा कि ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं है। CJP देशभर के सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर अभियान चला रही है।उन्होंने कहा कि जिन सरकारी स्कूलों में बेंच नहीं हैं वहां सबसे पहले बेंच उपलब्ध कराने की मांग की जाएगी। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से सवाल किया कि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी मिलने के बावजूद कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं हैं। दीपके ने कहा कि कई सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए पानी, बेंच और डिजिटल क्लासरूम जैसी सुविधाएं तक नहीं हैं।