AI के ‘डिजिटल ट्विन’ ने इंसानों की राय को दिया गलत अंदाजा, Pew Research के प्रयोग में सामने आया बड़ा फर्क

हाल में जारी रिपोर्ट के मुताबिक, रिसर्च सेंटर ने तीन पुराने सर्वे एआइ के बनाए ‘डिजिटल ट्विन’ प्रतिभागियों के साथ दोबारा कराए। इन डिजिटल प्रतिभागियों को वास्तविक सर्वे में शामिल लोगों की उम्र, जनसांख्यिकी और अन्य विशेषताओं के आधार पर तैयार किया गया था। करीब 300 सवालों में एआइ और इंसानों के जवाबों के बीच औसतन 12 प्रतिशत अंक का अंतर मिला। करीब 28 फीसदी सवालों में यह अंतर 15 अंक से ज्यादा रहा। कुछ सवालों में अंतर 20, 30 और 40 अंक से भी ऊपर पहुंच गया।