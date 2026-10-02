‘उसे बस अपना काम और उड़ान दिखती है’, कैप्टन स्मित मच्छार के पिता ने सुनाई बेटे के जुनून की कहानी

भूपेंद्र ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए खास ट्रनिंग नहीं दी जाती। लेकिन भगवान की कृपा से स्मित को भीतर से ऐसी ताकत मिली कि संकट के समय उसने पूरी ताकत के साथ उसका सामना किया। उन्होंने कहा कि बेटे की बहादुरी के पीछे ईश्वर का आशीर्वाद है। उन्होंने बताया कि स्मित अबूधाबी के अस्पताल में उपचार के बाद ठीक हो रहा है, हालांकि घावों को पूरी तरह भरने में समय लगेगा। उसके सिर और दोनों हाथों में चोटें आई हैं। सिर का ऑपरेशन किया गया है और कई टांके लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि चोटें गंभीर हैं और पूरी तरह ठीक होने में कुछ समय लगेगा।