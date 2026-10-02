महात्मा गांधी की जयंती पर विशेष: नई पीढ़ी दिखा रही कमाल, ऑर्गेनिक तरीके से बना रही अपनी हिंदुस्तानी भाषा

मेरी पीढ़ी अपनी बातचीत में असमिया के भीतर अंग्रेजी शब्द बड़ी संख्या में अपना चुकी है। लेकिन असली कमाल मेरे बाद की पीढ़ी दिखा रही है। उसमें भाषा का यह होमोजेनाइजेशन और भी ज्यादा व तेज है। उनकी बातचीत में केवल इंग्लिश ही नहीं, हिंदी और दूसरी भाषाओं के शब्द भी घुल चुके हैं। आज बच्चे हिंदी और दूसरी भाषाओं के गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, दूसरे प्रदेशों के बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं, तो कहना चाहिए कि हिंदुस्तानी की यह ग्रोथ पूरी तरह ऑर्गेनिक तरीके से हो रही है। यकीन है कि संवाद कायम करने में नई जनरेशन को देश में कहीं भी हम जैसी दिक्कतें नहीं होंगी।