Gandhi Jayanti: न अंग्रेजों की गुलामी, न मुगलों का दंभ, कैसे गांधी जी के अधूरे सपने को पूरा कर सकती है हिंदुस्तान की ‘नई पीढ़ी’?

अगर भाषा राजनीतिक मुद्दा न बनी होती, तो 'बंबइया हिंदी' या 'हैदराबादी हिंदी' की तरह तमिल हिंदी, मलयाली हिंदी जैसी 'नई हिंदुस्तानी' बोली जा रही होती। फिलहाल यह जगह अंग्रेजी ने ले ली है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध के मुताबिक हिंग्लिश बोलने-समझने वाले करीब 35 करोड़ हैं, जो अंग्रेजी मातृभाषियों से ज्यादा हैं। युवाओं ने मातृभाषा और अंग्रेजी मिलाकर अपनी बोली गढ़ ली है।