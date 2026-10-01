Gandhi Jayanti: जब महात्मा गांधी ने की थी सुसाइड की कोशिश, पहुंच गए भगवान के मंदिर

राजकोट केअल्फ्रेड हाई स्कूल के अपने पहले साल में, जब मोहनदास बारह साल के थे, मिस्टर जाइल्स नाम के एक ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्पेक्टर स्टूडेंट्स का ज्ञान परखने आए। उन्होंने छात्रों से इंग्लिश की पांच स्पेलिंग लिखने को कहा। गांधी ने 'kettle' की स्पेलिंग गलत लिखी। वहां मौजूद एक टीचर की नजर इस गलती पर पड़ी और उन्होंने मोहनदास से इशारे में कहा कि साथी स्टूडेंट की स्लेट से देखकर स्पेलिंग सही लिखो। लेकिन गांधी जी ने इससे इनकार कर दिया – वे नकल के सख्त खिलाफ थे और उनकी नजर में ऐसा करना पाप था। बाद में टीचर ने इसके लिए उन्हें बहुत डांटा, क्योंकि उनकी इस गलती से क्लास का रिकॉर्ड खराब हो गया था। बाकी सबकी स्टूडेंट्स ने सही स्पेलिंग लिखी थी। गांधी जी जानते थे कि उन्हें सही काम के लिए भी डांटा जा रहा है, लेकिन न वह अपने टीचर से नाराज हुए और न ही उनके प्रति सम्मान कम किया। उन्होंने कहा – मैंने बड़ों का आदेश मानना सीखा है, किन्तु इसमें नकल करना शामिल नहीं है।