तमिलनाडु में सड़कों-इलाकों के नामों में जातिसूचक शब्द पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब

यह स्वत: संज्ञान याचिका न्यायमूर्ति एन. रमेश द्वारा 11 अगस्त 2026 को पारित आदेश के आधार पर दर्ज की गई थी। अपने पहले न्यायिक आदेश में उन्होंने इस बात पर चिंता जताई थी कि अनेक न्यायिक निर्देशों और सरकारी आदेशों के बावजूद जातिसूचक नाम अब भी प्रचलन में हैं।