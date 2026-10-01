Surajpur News: पेंडारी घाट में पलटा ट्रक तो निकला 1.19 करोड़ का गांजा, छिपा दिया था गड्ढे में, प्लास्टिक दाने की आड़ में तस्करी

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के चंदौरा थाने की पुलिस ने अंबिकापुर-बनारस मार्ग पर स्थित घाट पेंडारी में पलटे ट्रक से 1 करोड़ 19 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। पुलिस ने मामले में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार (Hemp smuggler arrested) कर लिया है। बताया जा रहा है कि ट्रक में प्लास्टिक दाना की आड़ में गांजे की तस्करी की जा रही थी। यदि ट्रक नहीं पलटता तो गांजा अपने गंतव्य तक पहुंच जाता। ट्रक के पलटने के बाद के्रन से उसे उठाया जा रहा था। वहीं बिखरे हुए सामान में से 9 बोरियों में भरे 238 किलोग्राम गांजे को सडक़ किनारे गड्ढ़े में रखकर ढंक दिया गया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।