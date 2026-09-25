Surajpur Job Fraud: तुम्हारे बेटे, बहू और नाती की सरकारी नौकरी लगवा देंगे कहकर ले लिए 16 लाख, पति-पत्नी के खिलाफ थाने में शिकायत

रामानुजनगर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र से सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर कथित रूप से 16 लाख रुपए ठगी (Fraud in the name of job) करने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पीडि़त ने थाने में करते हुए कार्रवाई की मांग की है। रुपए देने के संबंध में पीडि़त ने पुलिस के सामने बैंक स्टेटमेंट भी पेश किया है। उसने कहा है कि उसके बेटे, बहू और नाती को सरकारी नौकरी लगाने का झांसा आरोपित पति-पत्नी द्वारा दिया गया था। वर्ष 2021 में उसने अलग-अलग तिथि पर बैंक के माध्यम से उक्त राशि दी थी। जब नौकरी नहीं लगी तो उसने रुपयों की मांग की, लेकिन आरोपितों द्वारा गाली-गलौज करने के साथ ही मारपीट की धमकी दी जाने लगी। पुलिस ने शिकायत को संज्ञान में लिया है।