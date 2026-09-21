Surajpur Job Fraud: मैं SECL का अधिकारी हूं, तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा कहकर ले लिए 3.55 लाख, फिर थमाया फर्जी नियुक्ति पत्र

जरही। खुद को एसईसीएल का अधिकारी बताकर नौकरी लगवाने के नाम पर एक युवक से 3 लाख 55 हजार रुपए की ठगी की गई थी। बाद में उसे फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया गया। जब वह नौकरी ज्वाइन (Fraud in the name of job) करने पहुंचा तो पता चला कि नियुक्ति पत्र फर्जी है। इसके बाद उसने मामले की रिपोर्ट सूरजपुर जिले के खडग़वां चौकी में दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर ठगी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी एमसीबी जिला निवासी को जेल भेज दिया है, जबकि उसके 2 अन्य साथियों की खोजबीन की जा रही है।