Surajpur Crime: 14 वर्षीय बेटी बोली- मां ने खाना नहीं बनाया और सोने चली गई, पापा ने टांगी से सिर पर कर दिया वार, हुई मौत

रामानुजनगर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक ग्रामीण ने रविवार की रात पत्नी के सिर पर टांगी से प्रहार कर उसकी हत्या (Husband murdered wife) कर दी। पत्नी द्वारा खाना नहीं बनाए जाने से वह नाराज था। इसी बीच उसने वारदात को अंजाम दे दिया। इधर आरोपी व मृतका की 14 वर्षीय बेटी ने परिजनों को बताया कि मां ने खाना नहीं बनाया था और सोने चली गई थी। इसके बाद पापा ने उसके सिर पर टांगी से प्रहार कर दिया। आनन-फानन में महिला को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।