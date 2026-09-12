Surajpur: पड़ोसी से पत्नी के संबंध का था शक! गुस्से में पति ने कर दी युवक की हत्या, आरोपी फरार

Surajpur: त्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में पत्नी से अवैध संबंध के शक में पड़ोसी युवक की हत्या का मामला सामने आया है। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के मरहट्टा गांव में आरोपी पति ने पड़ोसी युवक पर टंगिया से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश की बात भी सामने आई है।