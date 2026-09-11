Surajpur News: बेकाबू ट्रेलर ने ऑटो और स्कूटी को मारी टक्कर, एक घायल, भडक़े लोगों ने 2 घंटे तक किया चक्काजाम

विश्रामपुर। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर-भटगांव मुख्य मार्ग पर शुक्रवार दोपहर नगर पंचायत कार्यालय के समीप कोयला परिवहन कर रहे एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर ने ऑटो और स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे (Surajpur accident) में ऑटो चालक चोपड़ा कालोनी निवासी धर्मेंद्र गुप्ता को कमर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर जुटी भीड़ ने मार्ग पर लगातार दौड़ रहे कोयला और राखड़ लोड भारी वाहनों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए करीब 2 घंटे तक चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने के साथ घायल के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई।