Surajpur Cyber Fraud: मोबाइल हैक कर एसईसीएल क्लर्क के खाते से उड़ा लिए 1 लाख रुपए, फ्रॉड के तरीके से पुलिस भी हैरान

बिश्रामपुर। सूरजपुर जिले के एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र की अमेरा कोल परियोजना (Amera Coal project) में कार्यरत एक लिपिक साइबर ठगी का शिकार हो गए। अज्ञात हैकर द्वारा कथित रूप से मोबाइल को हैक कर उनके बैंक खाते से 1 लाख रुपए से अधिक की रकम आहरित किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद क्षेत्र में ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। लिपिक ने मामले की शिकायत बिश्रामपुर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है।