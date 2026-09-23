Surguja News: प्रशासन ने गैस गोदाम में मारा छापा, 42 भरे सिलेंडरों की टूटी थी सील, 11 में 5-10 किलो तक गैस मिला कम, किया सील

अंबिकापुर. सरगुजा जिले के उदयपुर स्थित सूरज भारत गैस एजेंसी में मंगलवार को प्रशासनिक टीम ने छापामार (Raid in gas agency) कार्रवाई की। जांच में बड़ी संख्या में गड़बड़ी पाई गई। जांच में 214 खाली सिलेंडरों के बीच 42 भरे हुए सिलेंडर मिले। इन सिलेंडरों की सील टूटी हुई थी। वजन कराने पर इनमें से करीब 11 सिलेंडरों में 5 से 10 किलो तक गैस कम मिली। एजेंसी के स्टॉक में भी अंतर पाया गया। अनियमितता पाए जाने पर टीम ने गोदाम को सील कर दिया है। बता दें कि 2 दिन पूर्व ही क्षेत्र के लोगों ने गैस एजेंसी संचालक के खिलाफ शिकायत करते हुए मामले की शिकायत कलेक्टर से की थी। कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई की गई है।