Ambikapur Crime: बाइक सवार 3 युवकों ने कार को मारी टक्कर, विरोध पर दोस्तों को बुलाया, फिर लाठी-डंडे और रॉड से पीटा

अंबिकापुर। शहर से लगे ग्राम कोलडीहा के पास 3 दिन पूर्व 2 बाइक में सवार 3 युवकों (Beaten in Ambikapur) ने आगे जा रही कार को पीछे से टक्कर मार दी। जब कार ने उतरकर देखा कि कहीं वाहन ज्यादा क्षतिग्रस्त तो नहीं हो गई है। उसने बाइक सवार युवकों से पूछताछ की तो तीनों उससे विवाद करने लगे। फिर उनहेंने गांव से अन्य दोस्तों को फोन कर बुला लिया और कार सवार 2 युवकों की लाठी-डंडे व रॉड से पिटाई कर दी। मारपीट में एक युवक के सिर में गंभीर चोट आई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुुरू कर दी है।