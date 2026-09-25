Surajpur News: APL और BPL परिवारों को भी मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ, 97% पात्र लोगों का जुड़ा नाम

Surajpur News: आयुष्मान भारत योजना के तहत सूरजपुर जिले ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में अब तक 7 लाख 66 हजार 134 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। कार्ड निर्माण का आंकड़ा करीब 97 प्रतिशत पहुंच गया है और इस मामले में सूरजपुर प्रदेश में प्रथम स्थान पर बताया गया है। अब प्रशासन का फोकस उन पात्र परिवारों तक पहुंचने पर है, जो अभी तक योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। इसके लिए विशेष अभियान और स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से लोगों को योजना से जोड़ने की तैयारी की जा रही है।