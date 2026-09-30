Surajpur Murder Case: चौकीदार ने 17 वर्षीय किशोरी की लूट ली आबरू, गुस्से में सब्बल से सिर पर किया वार, फिर ब्लेड से काट दिया गला

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के एक निर्माणाधीन मकान में वृद्ध चौकीदार की हत्या (Surajpur Murder) के मामले में पुलिस ने 17 वर्षीय किशोरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे बाल न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि चौकीदार ने रविवार की देर रात नाबालिग के साथ रेप किया था। इससे गुस्साई किशोरी ने पहले सब्बल से उसके सिर पर वार किया, फिर ब्लेड से उसका गला काटकर हत्या कर दी थी। 28 सितंबर की सुबह जब काम करने मजदूर मकान में पहुंचे तो किशोरी वहां से निकलकर भाग गई। जब वे भीतर गए तो चौकीदार की लाश पड़ी थी। फिर उन्होंने इसकी सूचना सूरजपुर पुलिस को दी थी।